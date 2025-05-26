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Жесткий ляп Мартинеса в прощальной игре. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:0. Видеообзор матча
Обидное фиаско для коллектива из Бирмингема
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Астон Виллы" в 38-м туре чемпионата Англии.
На 45+1 минуте "львы" оказались в меньшинстве из-за удаления Эмилиано Мартинеса в его последнем поединке за команду, а уже во втором тайме подопечные Рубена Аморима дважды поразили ворота соперника.
По итогам встречи "Вилла" не попала в зону Лиги чемпионов, а "Юнайтед" поднялся на 15-е место.
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Английская Премьер-лига, 38 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 2:0
Голы: Диалло 76, Эриксен 87 (пен.)
Удаление: Э. Мартинес 45+1 (прямая красная)
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