Жесткий ляп Мартинеса в прощальной игре. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:0. Видеообзор матча

"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Астон Виллы" в 38-м туре чемпионата Англии.

На 45+1 минуте "львы" оказались в меньшинстве из-за удаления Эмилиано Мартинеса в его последнем поединке за команду, а уже во втором тайме подопечные Рубена Аморима дважды поразили ворота соперника.

По итогам встречи "Вилла" не попала в зону Лиги чемпионов, а "Юнайтед" поднялся на 15-е место.



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Английская Премьер-лига, 38 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 2:0

Голы: Диалло 76, Эриксен 87 (пен.)

Удаление: Э. Мартинес 45+1 (прямая красная)