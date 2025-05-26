Капитан Челси прокомментировал квалификацию команды в Лигу чемпионов

Капитан "Челси" Рис Джеймс пообщался с журналистами после победы над "Ноттингем Форест" (1:0) в последнем туре АПЛ, которая гарантировала "синим" квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Вернуться в Лигу чемпионов – это невероятное ощущение. Мы знали, что будет трудно приехать к "Форесту" в последний день сезона и добыть нужный результат. Они провели замечательный сезон, они очень крепко играют в защите и создают немало проблем в атаке. Поэтому сдержать их, забить свой гол и взять три очка – это просто невероятно для нас.

Я должен похвалить всю команду. Каждый игрок выложился на полную, мы поддерживали друг друга, и это действительно большая победа для нас. На этот раз мы действительно действовали слаженно – от первой до последней минуты. Это был большой матч, и мы счастливы, что снова будем играть в Лиге чемпионов – там, где наш клуб должен быть. Было много разговоров о том, что мы слишком молоды, слишком неопытны, чтобы справляться с давлением. Но, думаю, мы доказали обратное", – сказал Джеймс.