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Тренер Ньюкасла высказался о возвращении его команды в Лигу чемпионов
Это был невероятный сезон для них
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о невероятном сезоне его команды и возвращении в Лигу чемпионов.
"Я считаю, что мы на это заслужили. Это был невероятный сезон. Игроки должны гордиться тем, как они справились с давлением в концовке. Конечно, у нас были взлеты и падения, однако мы всегда старались выкладываться на полную в каждой игре. Мы старались верить в то, что делаем и продолжали двигаться дальше. Мы хотели быть самими собой, поэтому нам нужно было демонстрировать это на поле каждый раз ради наших болельщиков, что нам и удалось сделать".
UEFA CHAMPIONS LEAGUE - WE ARE BACK! ???? pic.twitter.com/yoLutPa4Rg— Newcastle United (@NUFC) May 25, 2025
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Напомним, что в этом сезоне "Ньюкасл" финишировал в АПЛ на пятом месте с 66 очками, что позволило им попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Также "сороки" в этом году стали обладателями Кубка английской лиги.
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