Тренер Ньюкасла высказался о возвращении его команды в Лигу чемпионов

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о невероятном сезоне его команды и возвращении в Лигу чемпионов.

"Я считаю, что мы на это заслужили. Это был невероятный сезон. Игроки должны гордиться тем, как они справились с давлением в концовке. Конечно, у нас были взлеты и падения, однако мы всегда старались выкладываться на полную в каждой игре. Мы старались верить в то, что делаем и продолжали двигаться дальше. Мы хотели быть самими собой, поэтому нам нужно было демонстрировать это на поле каждый раз ради наших болельщиков, что нам и удалось сделать".