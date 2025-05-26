Звезда Манчестер Сити может продолжить карьеру в другом английском клубе

Ситуация Джека Грилиша в команде Пепа Гвардиолы стала еще более неопределенной после того, как его не включили в состав на игру против "Фулхэма". Это отсутствие лишь усилило слухи о возможном прощании игрока с клубом и открыло путь к летнему трансферу.

Футболист, который в свое время стал самым дорогим приобретением в истории клуба, так и не сумел окончательно закрепиться в составе, а в последние месяцы его роль в "Сити" стала второстепенной. Как сообщает издание Fichajes, этой ситуацией уже заинтересовались другие клубы. Один из них – "Ноттингем Форест", который, по сообщениям, изъявил желание подписать Грилиша.

Читайте также У Джека Грилиша есть варианты продолжения карьеры

План "Фореста" заключается в том, чтобы арендовать игрока с опцией выкупа в конце сезона. Такой подход позволит клубу избежать немедленного финансового обязательства, в то же время оставив возможность оформить полноценный трансфер в случае успешного выступления футболиста.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 3 гола и 5 ассистов в 32-х матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.