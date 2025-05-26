Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Манчестер Сити может продолжить карьеру в другом английском клубе
Вероятно, проводит последние дни в составе "горожан"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация Джека Грилиша в команде Пепа Гвардиолы стала еще более неопределенной после того, как его не включили в состав на игру против "Фулхэма". Это отсутствие лишь усилило слухи о возможном прощании игрока с клубом и открыло путь к летнему трансферу.
Футболист, который в свое время стал самым дорогим приобретением в истории клуба, так и не сумел окончательно закрепиться в составе, а в последние месяцы его роль в "Сити" стала второстепенной. Как сообщает издание Fichajes, этой ситуацией уже заинтересовались другие клубы. Один из них – "Ноттингем Форест", который, по сообщениям, изъявил желание подписать Грилиша.
План "Фореста" заключается в том, чтобы арендовать игрока с опцией выкупа в конце сезона. Такой подход позволит клубу избежать немедленного финансового обязательства, в то же время оставив возможность оформить полноценный трансфер в случае успешного выступления футболиста.
Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 3 гола и 5 ассистов в 32-х матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Лупашко: Луганчане были чрезмерно мотивированы. В этом сезоне нам не нужны были еврокубки
- "И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
- Шутка зашла слишком далеко. Бетис сменил эмблему перед финалом Лиги конференций
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены