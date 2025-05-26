  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Индивидуальное мастерство сделало разницу. Фулхэм - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индивидуальное мастерство сделало разницу. Фулхэм - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Ниже третьего места Гвардиола и Ко не упали

Индивидуальное мастерство сделало разницу. Фулхэм - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" уверенно переиграл "Фулхэм" в последнем туре английской Премьер-лиги.

Три очка "горожанам" принесли Илкай Гюндоган и Эрлинг Холанд.

Благодаря этой победе "Сити" завоевал бронзу чемпионата.

Читайте такжеГвардиола во второй раз в своей тренерской карьере завершил чемпионат ниже 2-го места

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Гюндоган (21), Холанд (72)

По теме
yellow-arrow
Разгром после триумфа в Лиге Европы. Тоттенхэм - Брайтон 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Звезда Манчестер Сити может продолжить карьеру в другом английском клубе
yellow-arrow
Тренер Ньюкасла высказался о возвращении его команды в Лигу чемпионов
Фулхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Сити обзор
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости