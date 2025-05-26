Индивидуальное мастерство сделало разницу. Фулхэм - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" уверенно переиграл "Фулхэм" в последнем туре английской Премьер-лиги.

Три очка "горожанам" принесли Илкай Гюндоган и Эрлинг Холанд.

Благодаря этой победе "Сити" завоевал бронзу чемпионата.



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АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Гюндоган (21), Холанд (72)