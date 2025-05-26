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Индивидуальное мастерство сделало разницу. Фулхэм - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча
Ниже третьего места Гвардиола и Ко не упали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" уверенно переиграл "Фулхэм" в последнем туре английской Премьер-лиги.
Три очка "горожанам" принесли Илкай Гюндоган и Эрлинг Холанд.
Благодаря этой победе "Сити" завоевал бронзу чемпионата.
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АПЛ, 38-й тур
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Гюндоган (21), Холанд (72)
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