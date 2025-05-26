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Разгром после триумфа в Лиге Европы. Тоттенхэм - Брайтон 1:4. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Тотальное доминирование гостей по игре

Разгром после триумфа в Лиге Европы. Тоттенхэм - Брайтон 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брайтон" одержал крупную победу над "Тоттенхэмом" в 38-м туре чемпионата Англии.

На гол Доминика Соланке с пенальти "чайки" ответили четырьмя забитыми мячами.

На этой неделе "Тоттенхэм" обеспечил себе путевку в Лиге чемпионов благодаря завоеванию Лиги Европы.

АПЛ. 38-й тур.

"Тоттенхэм" — "Брайтон" 1:4

Голы: Соланке (17, с пенальти) — Хиншелвуд (52, 64), О'Райли (87, с пенальти), Гомес (90+3)

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