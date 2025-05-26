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Звездный форвард Спортинга отреагировал на слухи о его переходе в Арсенал

Англия

До начала трансферного окна остается не так много времени

Звездный форвард Спортинга отреагировал на слухи о его переходе в Арсенал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный форвард лиссабонского "Спортинга" Виктор Дёкереш высказался о своем будущем.

"Сейчас я не могу ничего сказать. Вы никогда не знаете, что произойдет в футболе в будущем. Слухи о переходе в "Арсенал"? Я ничего не знаю об этом. Я был сосредоточен на последних матчах сезона вместе со "Спортингом". А если эти слухи правдивы, то вы об этом узнаете уже этим летом".

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Добавим, что в этом сезоне 26-летний шведский нападающий забил 54 гола и отдал 13 ассистов в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Источник:
sport tv
Опубликовал: Андрей Журба
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