Звездный форвард Спортинга отреагировал на слухи о его переходе в Арсенал

Звездный форвард лиссабонского "Спортинга" Виктор Дёкереш высказался о своем будущем.

"Сейчас я не могу ничего сказать. Вы никогда не знаете, что произойдет в футболе в будущем. Слухи о переходе в "Арсенал"? Я ничего не знаю об этом. Я был сосредоточен на последних матчах сезона вместе со "Спортингом". А если эти слухи правдивы, то вы об этом узнаете уже этим летом".