Известно, кто получил Золотую перчатку АПЛ в этом сезоне

По итогам сезона 2024/25 в Английской Премьер-лиге стало известно, кто из вратарей получил Золотую перчатку, которая вручается тем игрокам, которые провели наибольшее количество "сухих" матчей в чемпионате.

На этот раз индивидуальный приз лучшему голкиперу АПЛ по этому показателю получили сразу двое вратарей: Давид Рая из "Арсенала" и Матц Селс из "Ноттингема", отыгравшие одинаковое количество матчей "на ноль" — по 13 игр.

Sharing the Golden Glove ⭐️????@NFFC's Matz Sels and @Arsenal's David Raya both finished on 13 clean sheets this season ???? pic.twitter.com/I92dL0v5hW