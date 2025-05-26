  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известно, кто получил Золотую перчатку АПЛ в этом сезоне

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, кто получил Золотую перчатку АПЛ в этом сезоне

Англия
Обновлено

Наградой отметили двух голкиперов

Известно, кто получил Золотую перчатку АПЛ в этом сезоне

Фото - Premier League

Новина українською

По итогам сезона 2024/25 в Английской Премьер-лиге стало известно, кто из вратарей получил Золотую перчатку, которая вручается тем игрокам, которые провели наибольшее количество "сухих" матчей в чемпионате.

На этот раз индивидуальный приз лучшему голкиперу АПЛ по этому показателю получили сразу двое вратарей: Давид Рая из "Арсенала" и Матц Селс из "Ноттингема", отыгравшие одинаковое количество матчей "на ноль" — по 13 игр.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Интересно, что это лишь третий раз с момента учреждения награды в сезоне 2004/05, когда два вратаря разделили приз. Для Давида Раи эта награда стала второй в его карьере, а для Матца Селса — первой.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм заинтересован в трансфере звезды Челси
yellow-arrow
Звездный форвард Спортинга отреагировал на слухи о его переходе в Арсенал
yellow-arrow
Разгром после триумфа в Лиге Европы. Тоттенхэм - Брайтон 1:4. Видео голов и обзор матча
Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Давид Райя Матц Селлс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости