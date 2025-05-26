Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто получил Золотую перчатку АПЛ в этом сезоне
Наградой отметили двух голкиперов
Фото - Premier League
По итогам сезона 2024/25 в Английской Премьер-лиге стало известно, кто из вратарей получил Золотую перчатку, которая вручается тем игрокам, которые провели наибольшее количество "сухих" матчей в чемпионате.
На этот раз индивидуальный приз лучшему голкиперу АПЛ по этому показателю получили сразу двое вратарей: Давид Рая из "Арсенала" и Матц Селс из "Ноттингема", отыгравшие одинаковое количество матчей "на ноль" — по 13 игр.
Sharing the Golden Glove ⭐️????@NFFC's Matz Sels and @Arsenal's David Raya both finished on 13 clean sheets this season ???? pic.twitter.com/I92dL0v5hW— Premier League (@premierleague) May 25, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересно, что это лишь третий раз с момента учреждения награды в сезоне 2004/05, когда два вратаря разделили приз. Для Давида Раи эта награда стала второй в его карьере, а для Матца Селса — первой.
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Сразу шесть игроков покинули клуб Первой лиги
- Президент Баварии рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения