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Тоттенхэм заинтересован в трансфере звезды Челси
Может сменить клуб, но не город
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кристофер Нкунку приближается к уходу из "Челси". Французский форвард практически гарантированно покинет лондонский клуб.
Как сообщает издание Fichajes, одним из клубов, демонстрирующим самую высокую готовность к трансферу Нкунку, является "Тоттенхэм". Лондонцы рассматривают француза как важное усиление и готовы предложить вариант аренды с правом выкупа за 45 миллионов евро.
Это предложение может быть выгодным для "Челси", который стремится избавиться от футболиста, который не оправдал ожиданий, и частично вернуть инвестированные средства. Для "Тоттенхэма" же такая сделка является возможностью укрепить атаку без немедленных больших финансовых затрат.
Добавим, что в этом сезоне француз сыграл 42 матча за "Челси" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
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