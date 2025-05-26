Астон Вилла начала переговоры о подписании талантливого вратаря

Ожидается, что Эмилиано Мартинес этим летом покинет "Астон Виллу". Как сообщает Саша Тавольери, клуб уже определился с его потенциальной заменой.

Основным кандидатом на то, чтобы заменить аргентинского вратаря, стал Люка Шевалье из "Лилля". Спортивный директор "Астон Виллы" Мончи уже ведет переговоры с окружением Шевалье относительно потенциального перехода. В частности, обсуждаются его финансовые требования, хотя формальное предложение клуб еще не сделал, но игрок открыт к переезду на "Вилла Парк".

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По информации Тавольери, суммы в размере 40 миллионов евро может хватить, чтобы убедить "Лилль" отпустить вратаря, действующий контракт которого действует до 2027 года.

Добавим, что в этом сезоне француз провел 48 матчей за "Лилль" во всех турнирах, пропустив 53 гола и 13 раз сохранив свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.