  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла начала переговоры о подписании талантливого вратаря

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла начала переговоры о подписании талантливого вратаря

Англия

Замена для звезды 

Астон Вилла начала переговоры о подписании талантливого вратаря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что Эмилиано Мартинес этим летом покинет "Астон Виллу". Как сообщает Саша Тавольери, клуб уже определился с его потенциальной заменой.

Основным кандидатом на то, чтобы заменить аргентинского вратаря, стал Люка Шевалье из "Лилля". Спортивный директор "Астон Виллы" Мончи уже ведет переговоры с окружением Шевалье относительно потенциального перехода. В частности, обсуждаются его финансовые требования, хотя формальное предложение клуб еще не сделал, но игрок открыт к переезду на "Вилла Парк".

Читайте такжеБарселона рассматривает возможность трансфера лучшего вратаря французской Лиги 1

По информации Тавольери, суммы в размере 40 миллионов евро может хватить, чтобы убедить "Лилль" отпустить вратаря, действующий контракт которого действует до 2027 года.

Добавим, что в этом сезоне француз провел 48 матчей за "Лилль" во всех турнирах, пропустив 53 гола и 13 раз сохранив свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Легендарный экс-полузащитник Арсенала был срочно госпитализирован в больницу
yellow-arrow
Талантливый нападающий Лиона может продолжить карьеру в английском гранде
yellow-arrow
Брат Джуда Беллингема близок к переходу в Бундеслигу
Астон Вилла (Бирмингем) Лилль Лукас Шевалье
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости