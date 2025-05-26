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Легендарный экс-полузащитник Арсенала был срочно госпитализирован в больницу

Англия

Его состояние сейчас считается стабильным

Легендарный экс-полузащитник Арсенала был срочно госпитализирован в больницу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На прошлой неделе легендарный 44-летний экс-полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки, который сейчас является спортивным директором в пражской "Спарте", был срочно госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем.

"Эта ситуация показала мне, что я должен заботиться о себе лучше. Плохой образ жизни, отсутствие активности и семейные обстоятельства, к сожалению, привели меня сюда. Хорошая новость заключается в том, что я скоро должен полностью выздороветь, хотя сейчас я не могу выполнять свои обязанности на посту спортивного директора", — сказал Росицки.

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Напомним, что Томаш Росицки играл за "Арсенал" в период с 2006 по 2016 год. За это время он провел 246 матчей во всех турнирах за лондонский клуб и отметился 28 голами и 23 ассистами.

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Источник:
AC Sparta Praha
Опубликовал: Андрей Журба
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