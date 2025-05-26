Легендарный экс-полузащитник Арсенала был срочно госпитализирован в больницу

На прошлой неделе легендарный 44-летний экс-полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки, который сейчас является спортивным директором в пражской "Спарте", был срочно госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем.

"Эта ситуация показала мне, что я должен заботиться о себе лучше. Плохой образ жизни, отсутствие активности и семейные обстоятельства, к сожалению, привели меня сюда. Хорошая новость заключается в том, что я скоро должен полностью выздороветь, хотя сейчас я не могу выполнять свои обязанности на посту спортивного директора", — сказал Росицки.

???????? Tomáš Rosický byl minulé úterý náhle hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Diagnózou byly problémy se srdcem, které ani Tomáš, ani klub nebudou blíže specifikovat. Hospitalizace proběhla bez nutnosti operačního zákroku.



Máš naši podporu, Tome. Myslíme na tebe ????



➡️… pic.twitter.com/BPhUvF4PFp — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 26, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Томаш Росицки играл за "Арсенал" в период с 2006 по 2016 год. За это время он провел 246 матчей во всех турнирах за лондонский клуб и отметился 28 голами и 23 ассистами.