Челси нацелился на форварда франкфуртского Айнтрахта

Борьба за подписание 22-летнего нападающего франкфуртского "Айнтрахта" Уго Экитике набирает обороты, и "Челси" проявляет интерес к французу. Об этом сообщает The Independent.

"Синие" обсуждают возможный переход Экитике. Внушительный ценник "Айнтрахта" в 100 млн евро является потенциальным препятствием для любого трансфера.

Экитике в текущем сезоне забил 22 гола и отдал 12 результативных передач в 48 матчах.