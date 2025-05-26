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Челси нацелился на форварда франкфуртского Айнтрахта
Об этом сообщает The Independent
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Борьба за подписание 22-летнего нападающего франкфуртского "Айнтрахта" Уго Экитике набирает обороты, и "Челси" проявляет интерес к французу. Об этом сообщает The Independent.
"Синие" обсуждают возможный переход Экитике. Внушительный ценник "Айнтрахта" в 100 млн евро является потенциальным препятствием для любого трансфера.
Экитике в текущем сезоне забил 22 гола и отдал 12 результативных передач в 48 матчах.
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Источник:The Independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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