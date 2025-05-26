  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лондонский топ-клуб присоединился к Баварии в борьбе за трансфер звезды Брайтона

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лондонский топ-клуб присоединился к Баварии в борьбе за трансфер звезды Брайтона

Англия

Неожиданно

Лондонский топ-клуб присоединился к Баварии в борьбе за трансфер звезды Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский топ-клуб присоединился к "Баварии" в борьбе за трансфер звезды "Брайтона".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Germany, руководство "Арсенала" добавило в свой список трансферных целей на лето Каору Митому, за которым также следят мюнхенцы. Сейчас "канониры" ищут нового вингера.

Отмечается, что спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта рассматривает несколько доступных вариантов на позицию левого вингера, а 28-летний японец является одной из опций. Известно, что "канониры" мечтают о трансфере Родриго, но на данный момент переход 24-летнего бразильца считается практически невозможным из-за высоких требований игрока по зарплате.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Каору Митома забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 41 матче за "Брайтон" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Читайте такжеДействующие чемпионы Бундеслиги следят за талантливым вингером Брайтона
По теме
yellow-arrow
Рашфорд вернется в МЮ, но может быть продан этим летом
yellow-arrow
Арсенал ведет переговоры с форвардом, которого Рубен Аморим хотел видеть в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Челси нацелился на форварда франкфуртского Айнтрахта
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Каору Митома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости