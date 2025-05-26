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Лондонский топ-клуб присоединился к Баварии в борьбе за трансфер звезды Брайтона
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский топ-клуб присоединился к "Баварии" в борьбе за трансфер звезды "Брайтона".
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Germany, руководство "Арсенала" добавило в свой список трансферных целей на лето Каору Митому, за которым также следят мюнхенцы. Сейчас "канониры" ищут нового вингера.
Отмечается, что спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта рассматривает несколько доступных вариантов на позицию левого вингера, а 28-летний японец является одной из опций. Известно, что "канониры" мечтают о трансфере Родриго, но на данный момент переход 24-летнего бразильца считается практически невозможным из-за высоких требований игрока по зарплате.
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В этом сезоне Каору Митома забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 41 матче за "Брайтон" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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