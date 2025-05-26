Перспективный вратарь, за которым следит Арсенал, не хочет переходить в Барселону

Перспективный вратарь, за которым следит лондонский "Арсенал", не хочет переходить в "Барселону".

По информации от журналиста Маттео Моретто, ключевой игрок "Эспаньола" Хоан Гарсия не очень заинтересован в переходе в "Барселону" этим летом. Он уже сообщил об этом руководству клуба. Игрок предпочитает переход в клуб, который выступает в Английской Премьер-лиге.

Напомним, что в контракте 24-летнего испанца с "Эспаньолом" указана клаусула в размере 25 миллионов евро.

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В этом сезоне Хоан Гарсия провел 8 "сухих" матчей в 38 поединках за "Эспаньол" в Ла Лиге. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро, согласно данным от популярного портала Transfermarkt.