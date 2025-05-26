Нападающий Вулверхэмптона близок к переходу в Манчестер Юнайтед за 62,5 миллиона фунтов стерлингов

Нападающего "Вулверхэмптона" Матеус Кунья близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" за 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

По информации BBC Sport, "МЮ" будет обязан выплатить полную сумму за бразильского нападающего тремя частями в течение двух лет. Стороны близки к полному согласованию личных условий, и источники отмечают, что соглашение по пакету игрока является теперь лишь формальностью.

"Вулверхэмптон" еще не получил официального запроса, но ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

Кунья за "Вулверхэмптон" в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.