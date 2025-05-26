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Арсенал ведет переговоры с форвардом, которого Рубен Аморим хотел видеть в Манчестер Юнайтед
Звездный нападающий уже получил контрактное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" ведет переговоры с форвардом, которого Рубен Аморим хотел видеть в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщил журналист Николо Скира, на данный момент между представителями "канониров" и агентами Виктора Дёкереша продолжаются переговоры о его возможном трансфере за 65 миллионов евро. Шведский форвард получил предложение контракта сроком на пять лет, то есть до конца июня 2030 года.
Ранее стало известно, что переход Виктора Дьокереша в "Манчестер Юнайтед" невозможен, ведь "красные дьяволы" договорились о подписании Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", а сам игрок больше не заинтересован в их проекте.
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В этом сезоне Виктор Дьокереш забил 54 гола и отдал 13 ассистов в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.
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