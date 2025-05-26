"Арсенал" ведет переговоры с форвардом, которого Рубен Аморим хотел видеть в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил журналист Николо Скира, на данный момент между представителями "канониров" и агентами Виктора Дёкереша продолжаются переговоры о его возможном трансфере за 65 миллионов евро. Шведский форвард получил предложение контракта сроком на пять лет, то есть до конца июня 2030 года.

Ранее стало известно, что переход Виктора Дьокереша в "Манчестер Юнайтед" невозможен, ведь "красные дьяволы" договорились о подписании Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", а сам игрок больше не заинтересован в их проекте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Виктор Дьокереш забил 54 гола и отдал 13 ассистов в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.