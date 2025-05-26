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Рашфорд вернется в МЮ, но может быть продан этим летом
Манчестер Юнайтед уже установил цену на Рашфорда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер Маркус Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" после завершения срока аренды в "Астон Вилле". Однако его будущее на "Олд Траффорд" остается неопределенным, поскольку клуб готов продать его этим летом за 40 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Эта сумма соответствует опции выкупа, которая была включена в его арендный контракт с "Виллой", и, как сообщается, доступна также для других клубов.
Рашфорд, со своей стороны, оценит все варианты перед открытием летнего трансферного окна. Футболист стремится найти клуб, где он сможет стабильно получать игровую практику и реализовать свой потенциал.
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