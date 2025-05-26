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Голкипер Ливерпуля - о победе в АПЛ: Устал от празднований
Алиссон поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон поделился своими эмоциями после триумфального завершения сезона в английской Премьер-лиге.
"Честно говоря, я немного устал от празднований. Мы празднуем четыре недели подряд после матча с "Тоттенхэмом". Теперь, когда все закончилось, мы будем много праздновать.
Я могу отметить несколько вещей, которые были у нас в этом сезоне, и одна из них - это самоотдача игроков, персонала, тренеров. Все старались выкладываться в каждой игре, несмотря ни на что, независимо от обстоятельств. В каждом туре мы приезжали на стадион, чтобы побеждать", - сказал футболист.
Добавим, что "Ливерпуль" за 38 туров АПЛ занимает первое место в турнирной таблице. Команда имеет 84 очка.
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