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Эвертон попрощался с четырьмя арендованными игроками

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Эвертон попрощался с четырьмя арендованными игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" объявил об уходе четырех футболистов, которые выступали за команду на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба "ирисок".

В свои основные клубы возвращаются Джек Харрисон ("Лидс"), Йеспер Линдстрем ("Наполи"), Орель Мангаля ("Лион") и Армандо Броя ("Челси").

"Мы хотели бы поблагодарить всех наших арендованных игроков, которые внесли свой вклад в клуб. Все они поняли, что значит играть за "Эвертон", а их отношение и преданность делу на протяжении всего времени пребывания в команде были первоклассными. Мы желаем игрокам всего наилучшего в будущем", - сказал Дэвид Мойес.

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Эвертон (Ливерпуль) Джек Харрисон Армандо Броя Йеспер Линдстрем
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Источник:
Еverton
Опубликовал: Екатерина Власова
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