Эвертон попрощался с четырьмя арендованными игроками

"Эвертон" объявил об уходе четырех футболистов, которые выступали за команду на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба "ирисок".

В свои основные клубы возвращаются Джек Харрисон ("Лидс"), Йеспер Линдстрем ("Наполи"), Орель Мангаля ("Лион") и Армандо Броя ("Челси").

"Мы хотели бы поблагодарить всех наших арендованных игроков, которые внесли свой вклад в клуб. Все они поняли, что значит играть за "Эвертон", а их отношение и преданность делу на протяжении всего времени пребывания в команде были первоклассными. Мы желаем игрокам всего наилучшего в будущем", - сказал Дэвид Мойес.