Эвертон попрощался с четырьмя арендованными игроками

"Эвертон" объявил об уходе четырех футболистов, которые выступали за команду на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба "ирисок".

В свои основные клубы возвращаются Джек Харрисон ("Лидс"), Йеспер Линдстрем ("Наполи"), Орель Мангаля ("Лион") и Армандо Броя ("Челси").

