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Эвертон попрощался с четырьмя арендованными игроками
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" объявил об уходе четырех футболистов, которые выступали за команду на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба "ирисок".
В свои основные клубы возвращаются Джек Харрисон ("Лидс"), Йеспер Линдстрем ("Наполи"), Орель Мангаля ("Лион") и Армандо Броя ("Челси").
"Мы хотели бы поблагодарить всех наших арендованных игроков, которые внесли свой вклад в клуб. Все они поняли, что значит играть за "Эвертон", а их отношение и преданность делу на протяжении всего времени пребывания в команде были первоклассными. Мы желаем игрокам всего наилучшего в будущем", - сказал Дэвид Мойес.
Everton can confirm Jack Harrison, Jesper Lindstrøm, Orel Mangala and Armando Broja will return to their parent clubs when their loan deals expire next month.— Everton (@Everton) May 26, 2025
Thank you for your service and good luck for the future, lads. ????
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