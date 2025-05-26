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Автомобиль въехал в толпу болельщиков Ливерпуля во время парада: есть пострадавшие
На данный момент количество пострадавших неизвестно
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 26 мая, во время парада в честь победы "Ливерпуля" в Премьер-лиге, автомобиль въехал в толпу болельщиков.
Инцидент произошел около 18:00 по местному времени на улице Уотер-стрит, где тысячи фанатов собрались, чтобы отпраздновать триумф своей команды.
По сообщениям Sky News и The Guardian, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Автомобиль был остановлен, а 53-летнего мужчину, который находился за рулем, задержали местные правоохранители.
В настоящее время количество пострадавших уточняется. Корреспондент ВВС с места происшествия сообщил, что видел, как по меньшей мере троих пострадавших забрала скорая.
DEVELOPING: There has been a suspected terror attack in Liverpool City, England where a person has driven a car into crowds celebrating Liverpool FC's Premier League win on Dale Street, an area known for its historical architecture and vibrant pub scene, striking multiple… pic.twitter.com/1XEKIeRjxZ— Melissa Hallman (@dotconnectinga) May 26, 2025
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