Автомобиль въехал в толпу болельщиков Ливерпуля во время парада: есть пострадавшие

В понедельник, 26 мая, во время парада в честь победы "Ливерпуля" в Премьер-лиге, автомобиль въехал в толпу болельщиков.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени на улице Уотер-стрит, где тысячи фанатов собрались, чтобы отпраздновать триумф своей команды.

По сообщениям Sky News и The Guardian, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Автомобиль был остановлен, а 53-летнего мужчину, который находился за рулем, задержали местные правоохранители.

В настоящее время количество пострадавших уточняется. Корреспондент ВВС с места происшествия сообщил, что видел, как по меньшей мере троих пострадавших забрала скорая.

DEVELOPING: There has been a suspected terror attack in Liverpool City, England where a person has driven a car into crowds celebrating Liverpool FC's Premier League win on Dale Street, an area known for its historical architecture and vibrant pub scene, striking multiple… pic.twitter.com/1XEKIeRjxZ