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Автомобиль въехал в толпу болельщиков Ливерпуля во время парада: есть пострадавшие

Англия

На данный момент количество пострадавших неизвестно

Автомобиль въехал в толпу болельщиков Ливерпуля во время парада: есть пострадавшие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 26 мая, во время парада в честь победы "Ливерпуля" в Премьер-лиге, автомобиль въехал в толпу болельщиков.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени на улице Уотер-стрит, где тысячи фанатов собрались, чтобы отпраздновать триумф своей команды.

По сообщениям Sky News и The Guardian, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Автомобиль был остановлен, а 53-летнего мужчину, который находился за рулем, задержали местные правоохранители.

В настоящее время количество пострадавших уточняется. Корреспондент ВВС с места происшествия сообщил, что видел, как по меньшей мере троих пострадавших забрала скорая.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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