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Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед заняли самые низкие места в чемпионате Англии за несколько десятилетий

Англия
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Трудный сезон в АПЛ для команд

Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед заняли самые низкие места в чемпионате Англии за несколько десятилетий

Getty Images/Global Images Ukraine

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В кампании 2024/25 "Тоттенхэм" финишировал лишь 17-м. Это самая низкая позиция "шпор" в высшем дивизионе с сезона 1976/77, когда коллектив завершил выступление 22-м и покинул соревнования сильнейших клубов страны. После этого лондонский клуб в худших сезонах занимал 15-е (дважды) и 14-е (трижды) место.

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"Красные дьяволы" остановились на 15-й позиции в таблице. Это самый слабый чемпионат для МЮ после кампании 1973/74, когда 21-я ступень отправила коллектив во второй дивизион.

В дальнейшем "Юнайтед" дважды финишировал 11-м, а в первенстве 1989/90 – тринадцатым.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Wildstat
Опубликовал: Александр Симченко
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