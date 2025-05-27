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Звезда Брайтона стал приоритетной трансферной целью для гранда АПЛ

Англия

Очень дорогой трансфер

Звезда Брайтона стал приоритетной трансферной целью для гранда АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" активизирует поиски нападающего этим летом. Клуб уже усилил интерес к Уго Экитике из "Айнтрахта", а также рассматривает Лиама Делапа из "Ипсвича" и Виктора Дьокереша из "Спортинга".

Однако, по информации журналиста Саши Тавольери, в списке появилось еще одно имя – Жоау Педру из "Брайтона". Более того, 23-летний бразилец является главной трансферной целью "Челси" на позицию №9 этим летом.

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Усиление интереса к Педру произошло на фоне конкуренции со стороны "Ливерпуля" за Экитике. Считается, что клуб из Мерсисайда пока опережает "Челси" в борьбе за французского нападающего. Поэтому "синие" уже вступили в переговоры с Педру и предлагают ему контракт на семь лет с возможностью продления еще на год. Энцо Мареска одобрил потенциальный переход. Однако трансфер будет недешевым – "Брайтон" не против продажи, но требует за форварда 90 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2024/25 на счету бразильца было 10 голов и 7 ассистов в 30 матчах за "Брайтон" во всех турнирах.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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