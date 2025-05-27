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Астон Вилла нацелена на трансферы ряда испанских игроков
Половина команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Имея гарантированное место в следующем розыгрыше Лиги Европы, "Астон Вилла" уже планирует первые трансферные шаги для усиления состава перед напряженным сезоном 2025/26. Как сообщает издание Fichajes, Унаи Эмери обратил внимание на испанский рынок, где в его списке потенциальных подписаний фигурируют пять конкретных имен из Ла Лиги.
Возможный уход Эмилиано Мартинеса открывает ключевую вакансию в воротах, и в этом контексте Хоан Гарсия из "Эспаньола" рассматривается как главный кандидат на замену аргентинца.
В атаке клуб из Бирмингема также ищет усиление, и Ферран Торрес из "Барселоны" является фаворитом тренерского штаба на эту позицию. В защите цель состоит в том, чтобы расширить ротацию центрбеков. Кристиан Москера, проведший сильный сезон за "Валенсию", может присоединиться к трио центральных защитников, где уже выступают Пау Торрес, Диего Карлос и Тайрон Мингс.
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Также планируется усиление и в средней линии. Два полузащитника – Ойхан Сансет ("Атлетик") и Фермин Лопес ("Барселона") – очень нравятся баскскому наставнику. Оба способны добавить динамики, универсальности и результативности из глубины, что Эмери считает критически важным для борьбы на самом высоком уровне в Англии и Европе.
Добавим, что сезон АПЛ 2024/25 "Астон Вилла" завершила на шестом месте в турнирной таблице.
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