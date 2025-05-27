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Арсенал заинтересован в услугах звезды Атлетико Мадрид
Спортивный директор хорошо знает его
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Атлетико" Хулиан Альварес в этом сезоне утвердился как главная звезда атакующей линии команды после того, как "матрасники" выложили за него 75 миллионов евро, приобретя у "Манчестер Сити" (сумма сделки может вырасти до 90 миллионов). Впрочем, менее чем через год после перехода уже появились клубы, которые пытаются переманить аргентинца.
Появились многочисленные сообщения о том, что его представители должны встретиться с "Баварией", "Арсеналом" и "Ливерпулем". Также интерес приписывают "Барселоне", правда, уже на следующий год. При этом именно предложение от каталонцев Альварес, вероятно, готов будет рассмотреть.
Эту информацию подтверждает и MARCA, которая отмечает, что "Арсенал" и "Ливерпуль" действительно хотят подписать нападающего уже этим летом. При этом наиболее активными являются именно лондонцы, где сейчас работает бывший спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта. По данным издания, зарплата Альвареса составляет 7 миллионов евро в год плюс 1 миллион бонусов, но "Атлетико" не будет участвовать в аукционе, если поступит существенно большее предложение.
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Впрочем, "матрасники" имеют несколько весомых аргументов в свою пользу. Альварес не в восторге от идеи возвращения в АПЛ и чувствует себя значительно комфортнее в Мадриде. К тому же он доволен своим положением на "Метрополитано".
Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 29 голов и 7 ассистов в 54-х матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
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