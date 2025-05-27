Микель Артета высказался о последнем матче ветерана Арсенала за клуб

В воскресенье, 25 мая, "Арсенал" обыграл "Саутгемптон" (2:1) в рамках последнего матча сезона АПЛ. Однако этот матч также стал последним в футболке "канониров" для защитника команды Кирана Тирни, который летом присоединится к своему родному клубу — "Селтику".

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И как по сценарию фильма, Тирни смог забить в ворота "Саутгемптона" свой прощальный гол за "канониров". После игры наставник "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями относительно этого момента.

"За день до игры Тирни сказал: "Я забью в своем последнем матче за "Арсенал". И он это сделал! Он заслуживает признания, особая благодарность ему. Он был частью этого путешествия и выигрывал вместе со мной. Да, он уехал на несколько месяцев в "Сосьедад", но работать с ним было настоящим удовольствием – он действительно особенный персонаж. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего. Двери этого клуба всегда открыты для него – его очень любят в клубе, в раздевалке, и мы хотим пожелать ему всего наилучшего", – сказал Артета.

Добавим, что в целом шотландец провел 144 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 14 ассистов.