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Микель Артета высказался о последнем матче ветерана Арсенала за клуб
Двери всегда открыты для него
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 25 мая, "Арсенал" обыграл "Саутгемптон" (2:1) в рамках последнего матча сезона АПЛ. Однако этот матч также стал последним в футболке "канониров" для защитника команды Кирана Тирни, который летом присоединится к своему родному клубу — "Селтику".
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И как по сценарию фильма, Тирни смог забить в ворота "Саутгемптона" свой прощальный гол за "канониров". После игры наставник "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями относительно этого момента.
"За день до игры Тирни сказал: "Я забью в своем последнем матче за "Арсенал". И он это сделал! Он заслуживает признания, особая благодарность ему. Он был частью этого путешествия и выигрывал вместе со мной. Да, он уехал на несколько месяцев в "Сосьедад", но работать с ним было настоящим удовольствием – он действительно особенный персонаж.
Мы желаем ему и его семье всего наилучшего. Двери этого клуба всегда открыты для него – его очень любят в клубе, в раздевалке, и мы хотим пожелать ему всего наилучшего", – сказал Артета.
Добавим, что в целом шотландец провел 144 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 14 ассистов.
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