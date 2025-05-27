Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Ливерпуля рассказал, почему трофей чемпиона АПЛ ему вручила Легенда Энфилда
Это была идея нидерландца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" рассказал, почему трофей чемпиона АПЛ ему вручила Легенда "Энфилда".
Кубок чемпионов АПЛ Ван Дейку вручил Алан Хансен. Капитан "Ливерпуля" признался, что это была его идея.
Хансен был последним капитаном английского клуба, который поднял трофей перед болельщиками в 1990 году.
"Я был полон решимости сделать так, чтобы именно он вручил мне трофей. Я предложил это, и я рад, что всё получилось.
Алан Хансен — один из лучших центральных защитников, которых когда-либо видел этот клуб. Я уже встречался с ним и немного пообщался. В прошлом году он болел. Я рад, что сейчас он выглядит хорошо.
После того, как мы подняли трофей и сделали несколько фотографий, я хотел, чтобы он был с нами. Видимо, он уже поднялся наверх, поэтому его вернули. Я был рад, что он был на поле. Он заслужил этот момент перед "Копом"", — сказал Ван Дейк.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ливерпуль" 25 мая официально стал Чемпионом Англии сезона 2024/25. Это 20-й по счёту трофей турнира для "мерсисайдцев".
Популярное сейчас
- Будущее Ротаня и Кобина, отставки в УПЛ, кадровая революция в Черноморце, проблемы с аттестацией Полтавы. Главные новости за 26 мая
- УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Финалы ЛЧ и ЛК плюс плей-офф за право участия в УПЛ. Расписание футбола на 26 мая – 1 июня
- Президент Баварии рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены