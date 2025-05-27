Капитан "Ливерпуля" рассказал, почему трофей чемпиона АПЛ ему вручила Легенда "Энфилда".

Кубок чемпионов АПЛ Ван Дейку вручил Алан Хансен. Капитан "Ливерпуля" признался, что это была его идея.

Хансен был последним капитаном английского клуба, который поднял трофей перед болельщиками в 1990 году.

"Я был полон решимости сделать так, чтобы именно он вручил мне трофей. Я предложил это, и я рад, что всё получилось.

Алан Хансен — один из лучших центральных защитников, которых когда-либо видел этот клуб. Я уже встречался с ним и немного пообщался. В прошлом году он болел. Я рад, что сейчас он выглядит хорошо.

После того, как мы подняли трофей и сделали несколько фотографий, я хотел, чтобы он был с нами. Видимо, он уже поднялся наверх, поэтому его вернули. Я был рад, что он был на поле. Он заслужил этот момент перед "Копом"", — сказал Ван Дейк.