Таинственный Режис Ле Бри и лучший молодой футболист Чемпионшипа. С чем Сандерленд возвращается в АПЛ

К возвращению в АПЛ "Сандерленд" шел восемь лет. Вечер на "Уэмбли" 25 мая 2025 года надолго останется в памяти клуба и болельщиков. Проигрывая в финале Чемпионшипа "черные кошки" смогли перевернуть игру и стать третьим новичком АПЛ в сезоне 2025/2026.

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Футболистом "Сандерленда" является украинский нападающий Назарий Русин, которого клуб отдал в аренду в хорватский "Хайдук" зимой 2025 года. К сожалению, всю первую часть сезона 2024/2025 Назарий провел на скамейке запасных и не внес свой вклад в успех "черных кошек". Аренда в "Хайдуке" завершается. Хорватский клуб не видит Русина своим игроком. Главный тренер "Сандерленда" и руководство клуба тоже не рассчитывают на Русина. Пока будущее украинца не имеет определенности.

Никто не мог предположить, что "Сандерленд" на такое способен в сезоне 2024/2025

По результатам сезона 2016/2017 "Сандерленд" вылетел из АПЛ, чтобы пройти нелегкий путь и вернуться в элиту английского футбола. Сезон 2017/2018 принес "черным кошкам" еще большее разочарование – команда провалилась в Чемпионшип и отправилась в третий дивизион, где провела четыре футбольных года. В 2022 году "черные кошки" вернулись в Чемпионшип. Первый сезон завершили на шестом месте, а в 2023/2024 были близки к очередному провалу – упали на 10 позиций (16-е место).

За время отсутствия в АПЛ "Сандерленд" поменял 16 главных тренеров. Правда, многие из них тренировали команду с приставкой "и.о". Летом 2024 года клуб подписал контракт с новым главным тренером Режисом Ле Бри. Французский специалист не может похвастаться громкой карьерой футболиста и большими достижениями на тренерском мостике. Ле Бри играл на позиции защитника. В его послужном списке всего два клуба – "Ренн" (Лига 1) и "Лаваль" (дивизион 2). Футболист не стал основным игроком ни в одной, ни во второй команде и в 27 лет повесил бутсы на гвоздь.

Первые шаги в карьере тренера Ле Бри сделал на должности коуча молодежных команд "Ренна". В 2015 году возглавил вторую команду "Лорьяна", а через семь лет - первую. По итогам первого сезона Ле Бри вывел "Лорьян" в Лигу 1, однако удержаться в элите французского чемпионата не смог. После финального свистка сезона 2023/2024 Ле Бри покинул Лигу 1 и был отправлен в отставку. Через несколько недель француз получил предложение от "Сандерленда".

Дебютный сезон в Англии для Ле Бри оказался вполне успешным – его "Сандерленд" занял четвертое место в турнирной таблице Чемпионшипа, а в плей-офф обыграл "Шеффилд Юнайтед" и получил путевку в АПЛ.

Сможет ли Ле Бри справиться с давление на полях АПЛ и удержаться на посту главного тренера на протяжении всего следующего сезона – время покажет.

Интересно, что на старте сезона 2024/2025 никто не мог предположить, что в АПЛ прорвется именно "Сандерленд". Тем не менее, "черные кошки" с горем пополам добрались до четверки лучших. Почему с горем пополам? Потому, что играли они не так уж и убедительно. Особенно в апреле и мае. Из шести последних матчей команда Ле Бри проиграла пять и один сыграла вничью. Спасли команду очки, набранные на протяжении сезона. В первых 12-ти матчах сезона команда одержала девять побед. А дальше то падали, то поднимались, но ниже четвертой строчки не опускались.

В полуфинале Чемпионшипа "Сандерленд" с огромным трудом и минимальной разницей в голах обыграл "Ковентри Сити" (3:2). К матчу с "Шеффилд Юнайтед" команда Ле Бри подошла в роли аутсайдера. Однако, на "Уэмбли" "черные кошки" превратились в невероятно ловких пантер.

Проигрывая весь первый тайм и половину второго, потеряв основного защитника Люка О'Нила уже на второй минуте матча (травма плеча), команда не растеряла мотивацию и заряженность. На 76-й минуте удалось сравнять счет (1:1), а на пятой дополнительной молодой Том Уотсон забил победный гол.

С кем "Сандерленд" влетел в АПЛ

Исидор и Майенда

Летом 2024 года "Сандерленд" подписал не только французского тренера, а и его соотечественника – нападающего Уилсона Изидора, который стал лучшим бомбардиром "Сандерленда" с 12-ю голами и двумя ассистами в 46-ти матчах. Практически догнал Исидора молодой испанский нападающий Элиэзер Майенда – в 40-ка матчах нападающий забил десять голов и отдал пять ассистов.

Крис Ригг

Нельзя не отметить молодого футболиста, воспитанника "Сандерленда" – 17-летнего Криса Ригга. Второй самый молодой дебютант "черных котов" за всю историю существования клуба провел 67 матчей за основную команду (два сезона). Крис может играть в опорной зоне, под нападающим, в центре. Одним словом универсальный полузащитник, который умеет отдать точную опасную передачу в штрафную соперника или сам завершить атаку. Сегодня Крис – лучший по созданию результативных моментов в "Сандерленде".

Джоб Беллингем

Крис Риг имеет прекрасного партнера в полузащите – Джоба Беллигема, младшего брата игрока мадридского "Реала" Джуда Беллингема. Не менее талантливы Джоб, чем его брат, лидер "черных котов" сделал все возможное и невозможное, чтобы его команда влетела в АПЛ. По результатам сезона 2024/2025 Джоб стал лучшим молодым игроком Чемпионшипа.

Беллингем-младший начинал свою карьеру как и Джуд в "Бирмингем Сити". Однако проявить свои лучшие качества юному футболисту было сложно. Давление было сумасшедшее. От него ожидали такого же фееричного футбола, как от Джуда. Однако тренеры говорили, что Джобу потребуется немного больше времени для развития лучших качеств. В какой-то момент Джоб решил попрощаться с клубом. В 2022 году подписал контракт с "Сандерлендом". И в первом же сезоне закрепился в основном составе. Именно в "Сандерленде" Джоб начал забивать голы. В сезоне 2023/2024 Джоб записал на свой счет семь голов и один ассист, в сезоне 2024/2025 – четыре гола и три ассиста. Младший брат обладает всеми качествами игрока, чтобы в скором будущем стать топ-футболистом – физическое развитие, умение читать игру, продвигать мяч и чувствовать пространство. Джоб не боится идти в отбор, самостоятельно принимать решение. Ну и главное – ментальность победителя.

Дэн Нил

Еще один герой сегодняшнего "Сандерленда" – 23-летний полузащитник Дэн Нил. Воспитанник "черных кошек" прошел с клубом все препятствия от выступлений в третьем дивизионе до путевки в АПЛ. Начинал играть центральным защитником, со временем переквалифицировался в опорника. Дэн обладает высоким футбольным интеллектом, невероятной выносливостью, умением бороться за мяч, отдать точную передачу.

Том Уотсон

И, конечно, нельзя не сказать несколько слов о главном герое финала Чемпионшипа, молодом Томе Уотсоне, чей гол поставил точку в матче на "Уэмбли". 19-летний воспитанник "Сандерленда" на 73-й минуте заменил Дэна Нила и через 23 минуты праздновал вместе со всей командой свой гол и выход в АПЛ.

Думал ли Том, подхватив мяч после небрежной ошибки соперника и отправляя его мощным ударом в сторону ворот "Шеффилда", что забьет? Скорее нет, чем да. Но ему это удалось. В те секунды, пока мяч летел, "Уэмбли" погрузился в тишину, которая в один миг взорвалась диким ревом болельщиков "красно-белых", когда стало понятно – мяч залетел в ворота Майкла Купера (голкипер "Шеффилда").

У Тома в активе 21 матч (сезон 2024/2025) за основную команду, в которых он забил уже три гола. Теперь нападающего "Сандерленда" поджидают крутые сильные защитники топ-команд АПЛ. Справиться ли Том со всеми препятствиями – посмотрим.

Интересные факты

Из поколения в поколение болельщики "Сандерленда" рассказывают несколько историй происхождения прозвища "черные кошки". В далеком 19-ом веке на старте одного из матчей "Сандерленд" доминировал над своим соперником и дышал уверенностью в своей победе до тех пор, пока на поле не выбежал черный кот. Неожиданно для всех, "Сандерленд" разгромно проиграл, после чего болельщики дали прозвище своей команде "черные кошки".

Второй вариант – на эмблеме клуба изображены львы, которые и подтолкнули к прозвищу "черные коты". Третья история напоминает о том, что в Сандерленде располагалось артиллерийское подразделение "Черные коты". В их честь болельщики назвали свою любимую команду. Вероятно, третий вариант более правдоподобный, учитывая, что четырехлапое милое животное является символом города Сандерленд. А жители верят, что именно черные коты приносят удачу.

За 146 лет жизни (основан в 1879 году) "Сандерленд" становился шесть раз чемпионом Англии, пять раз чемпионом Второго дивизиона, один раз чемпионом Третьего дивизиона, обладателем Суперкубка Англии, дважды обладателем Кубка Англии, дважды финалистом Кубка лиги. Но это было давно.

После тяжелых последних восьми лет в третьем дивизионе и Чемпионшипе, после невероятной победы на "Уэмбли" со слезами радости на глазах, травмированным, но верящим в победу до последней секунды Люком О'Нилом, таинственным тренером и, конечно, героем вечера и всего Сандерленда Томом Уилсоном клуб возвращается туда, где будет еще сложнее – в АПЛ.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine