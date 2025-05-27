Ливерпуль опубликовал заявление о трагедии во время праздничного парада по случаю победы в АПЛ

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" провел парад по случаю победы в АПЛ. Во время празднований в городе произошел ужасный инцидент, когда автомобиль въехал в толпу, в результате которого пострадали несколько человек.

"Мы поддерживаем прямую связь с полицией Мерсисайда по поводу инцидента на Уотер-стрит, который произошел сегодня вечером ближе к концу праздничного парада по случаю победы в АПЛ.

Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал от этого серьезного инцидента.

Мы и в дальнейшем будем оказывать полную поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим инцидентом", — говорится в заявлении от клуба.