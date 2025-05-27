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Ливерпуль опубликовал заявление о трагедии во время праздничного парада по случаю победы в АПЛ
Во время празднования чемпионства произошло ужасное ДТП
Фото - Liverpool FC
Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" провел парад по случаю победы в АПЛ. Во время празднований в городе произошел ужасный инцидент, когда автомобиль въехал в толпу, в результате которого пострадали несколько человек.
"Мы поддерживаем прямую связь с полицией Мерсисайда по поводу инцидента на Уотер-стрит, который произошел сегодня вечером ближе к концу праздничного парада по случаю победы в АПЛ.
Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал от этого серьезного инцидента.
Мы и в дальнейшем будем оказывать полную поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим инцидентом", — говорится в заявлении от клуба.
We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025
Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.
We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL
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Напомним, что в этом сезоне "Ливерпуль" одержал победу в АПЛ под руководством Арне Слота, набрав 84 очка в чемпионате Англии. Этот титул стал для мерсисайдского клуба 20-й победой в высшем дивизионе страны.
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