Ливерпуль опубликовал заявление о трагедии во время праздничного парада по случаю победы в АПЛ

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" провел парад по случаю победы в АПЛ. Во время празднований в городе произошел ужасный инцидент, когда автомобиль въехал в толпу, в результате которого пострадали несколько человек.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL