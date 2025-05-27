Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити готовит предложение Милану по их звездному игроку
Он является главной целью для Гвардиолы на лето
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" готовит предложение "Милану" по их звездному игроку.
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "горожан" намерено отправить первое официальное предложение "Милану" в размере 60-65 миллионов евро для того, чтобы попытаться подписать Тиджани Рейндерса. Для 26-летнего нидерландского полузащитника уже готово предложение контракта до конца июня 2030 года с зарплатой в 8 миллионов евро в сезон.
Отмечается, что "Милан" требует около 80 миллионов евро за своего ключевого футболиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце
- Леоненко: Не удивлюсь, если Александрия повторит путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез
- УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Целая группа игроков покинет Манчестер Юнайтед
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства