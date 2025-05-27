  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити готовит предложение Милану по их звездному игроку

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити готовит предложение Милану по их звездному игроку

Англия

Он является главной целью для Гвардиолы на лето

Манчестер Сити готовит предложение Милану по их звездному игроку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" готовит предложение "Милану" по их звездному игроку.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "горожан" намерено отправить первое официальное предложение "Милану" в размере 60-65 миллионов евро для того, чтобы попытаться подписать Тиджани Рейндерса. Для 26-летнего нидерландского полузащитника уже готово предложение контракта до конца июня 2030 года с зарплатой в 8 миллионов евро в сезон.

Отмечается, что "Милан" требует около 80 миллионов евро за своего ключевого футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Читайте такжеРеал заинтересовался ключевым игроком Милана
По теме
yellow-arrow
Забарный попал в команду лучших молодых игроков сезона в АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль опубликовал заявление о трагедии во время праздничного парада по случаю победы в АПЛ
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля рассказал, почему трофей чемпиона АПЛ ему вручила Легенда Энфилда
Манчестер Сити Милан Тейани Рейндерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости