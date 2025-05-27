"Манчестер Сити" готовит предложение "Милану" по их звездному игроку.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "горожан" намерено отправить первое официальное предложение "Милану" в размере 60-65 миллионов евро для того, чтобы попытаться подписать Тиджани Рейндерса. Для 26-летнего нидерландского полузащитника уже готово предложение контракта до конца июня 2030 года с зарплатой в 8 миллионов евро в сезон.

Отмечается, что "Милан" требует около 80 миллионов евро за своего ключевого футболиста.

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В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.