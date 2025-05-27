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Борнмут следит за двумя игроками французского клуба
Могут подписать сразу обоих
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Le Parisien, "Борнмут" наблюдает за нападающим "Ренна" Кёго Фурухаси. Ожидается, что японский форвард не останется в клубе надолго.
Фурухаси присоединился к "Ренну" во время зимнего трансферного окна из "Селтика". Он был трансферной целью Хорхе Сампаоли, но аргентинский тренер был уволен лишь через несколько дней после подписания контракта с форвардом, который рассчитан на два с половиной года. Его преемник на тренерском мостике "Ренна" Абиб Бэй практически не выпускал японца на поле.
"Ренн" ищет возможность расстаться с Фурухаси, поэтому 30-летний форвард может вернуться в Великобританию, ведь "Борнмут" пытается выяснить условия потенциального трансфера игрока. "Вишни" также могут подписать другого игрока "Ренна" – Адриена Трюффера, поскольку они изучают варианты с левым защитником, учитывая то, что "Ливерпуль" ведет переговоры по Милошу Керкезу.
Добавим, что "Борнмут" завершил сезон АПЛ 2024/25 на 9 месте в турнирной таблице.
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