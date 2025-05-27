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Капитан Ливерпуля об уходе Трента: Мы все расстроены его уходом

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Сказал свою позицию по защитнику

Капитан Ливерпуля об уходе Трента: Мы все расстроены его уходом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" высказался об уходе Трента Александера-Арнольда.

Вирджил Ван Дейк заявил, что команда расстроена уходом защитника и хотели, чтобы он остался. Но игроки готовы смириться с этим.

При этом, по словам капитана, он рад, что Трент получил заслуженное прощание за его действия на поле.

"Мы все хотели, чтобы Трент остался. Он выдающийся игрок. Вы снова увидели, какой вклад он вносит в команду. Тут и говорить не о чем. Мы все расстроены его уходом. Но он принял это решение вместе со своей семьей, и, к сожалению, его время в "Ливерпуле" закончилось, и нам всем придется с этим смириться. Мы смиримся с этим.

Сегодня все поняли, что это был праздник. Я рад, что он получил то прощание, которого заслуживал за всё, что сделал на поле", - сказал Ван Дейк.

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Напомним, что Трент Александер-Арнольд в конце сезона уйдёт из "Ливерпуля" свободным агентом.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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