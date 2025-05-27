Антони - об ужасном периоде в Англии: Я мог не есть ничего целый день, я не был счастлив

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" нападающий "Бетиса" Антони рассказал о своем ужасном периоде в английском клубе.

"Переход в "Бетис" многое изменил, потому что мне нужно было найти себя после того, что я прошел в жизни. Я не был счастлив, я не имел желания играть в футбол, и мне нужно было найти себя, чтобы снова быть счастливым, потому что играть в футбол — это всегда то, что я любил".

"Я пережил тяжелые времена в "Манчестер Юнайтед", когда больше не испытывал этого удовольствия. Я даже всегда говорил своему брату, что больше не могу этого терпеть. Он говорил мне немного подождать, что все изменится. Это даже меня растрогало, потому что это были очень тяжелые дни для меня. Иногда я даже не имел сил, чтобы поиграть с сыном, целыми днями не ел, был один в своей комнате. Это было очень сложно, но мне удалось найти себя".