Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити рассматривает возможность трансфера одного из лучших игроков французской Лиги 1
Выгодный трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание The Telegraph, "Манчестер Сити" присоединился к гонке за полузащитником "Лиона" Райаном Шерки, поскольку Пеп Гвардиола готовит перестройку команды на следующий сезон.
21-летний Шерки подтвердил, что этим летом покинет "Лион" и вызвал интерес у клубов Премьер-лиги, где считают, что в его контракте есть клаусула в примерно 20-25 миллионов фунтов стерлингов.
Переход Флориана Виртца из "Байера" в "Сити" был отвергнут из-за высокой стоимости трансфера, но Шерки, который играет на похожей позиции атакующего полузащитника, является реальной возможностью на начальных этапах лета.
Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки отметился 12 голами и 20 ассистами в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- “Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии
- Будущее Ротаня и Кобина, отставки в УПЛ, кадровая революция в Черноморце, проблемы с аттестацией Полтавы. Главные новости за 26 мая
- Президент Баварии рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены