Манчестер Сити рассматривает возможность трансфера одного из лучших игроков французской Лиги 1

Как сообщает издание The Telegraph, "Манчестер Сити" присоединился к гонке за полузащитником "Лиона" Райаном Шерки, поскольку Пеп Гвардиола готовит перестройку команды на следующий сезон.

21-летний Шерки подтвердил, что этим летом покинет "Лион" и вызвал интерес у клубов Премьер-лиги, где считают, что в его контракте есть клаусула в примерно 20-25 миллионов фунтов стерлингов.

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Переход Флориана Виртца из "Байера" в "Сити" был отвергнут из-за высокой стоимости трансфера, но Шерки, который играет на похожей позиции атакующего полузащитника, является реальной возможностью на начальных этапах лета.

Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки отметился 12 голами и 20 ассистами в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах.