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"Это преимущество". Аморим высказался о том, что МЮ не сыграет в еврокубках в следующем сезоне
Аморим видит в этом плюс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал тот факт, что его команда не попала в еврокубки на следующий сезон.
"Это может быть преимуществом, которое позволит играть лучше и создать основу для будущего. Этим стоит воспользоваться", - сказал Аморим.
Добавим, что "МЮ" завершил сезон на 15 месте в турнирной таблице АПЛ, команды имеет 42 очка по итогам 38 туров.
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Источник:Simon Stone
Опубликовал: Екатерина Власова
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