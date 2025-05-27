"Это преимущество". Аморим высказался о том, что МЮ не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал тот факт, что его команда не попала в еврокубки на следующий сезон.

"Это может быть преимуществом, которое позволит играть лучше и создать основу для будущего. Этим стоит воспользоваться", - сказал Аморим.

Добавим, что "МЮ" завершил сезон на 15 месте в турнирной таблице АПЛ, команды имеет 42 очка по итогам 38 туров.