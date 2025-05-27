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"Это преимущество". Аморим высказался о том, что МЮ не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

Англия

Аморим видит в этом плюс

"Это преимущество". Аморим высказался о том, что МЮ не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал тот факт, что его команда не попала в еврокубки на следующий сезон.

"Это может быть преимуществом, которое позволит играть лучше и создать основу для будущего. Этим стоит воспользоваться", - сказал Аморим.

Добавим, что "МЮ" завершил сезон на 15 месте в турнирной таблице АПЛ, команды имеет 42 очка по итогам 38 туров.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Simon Stone
Опубликовал: Екатерина Власова
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