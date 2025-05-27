Срок на раздумья – 2 дня. Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану Манчестер Юнайтед

Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану "Манчестер Юнайтед".

Бен Джейкобс сообщил, что "Аль-Хиляль" сделал окончательное предложение Бруно Фернандешу на сумму около 700 тыс фунтов в неделю плюс существенные бонусы.

Саудовский клуб не отказывался от планов заполучить футболиста и хочет получить ответ к четвергу. В противном случае, клуб переключится на другие цели. Команда намерена усилиться именитыми футболистами к началу Клубного Чемпионата мира.

"Манчестер Юнайтед" не намерен продавать футболиста и ещё не получал официальных предложений. В клубе уверены, что он останется на "Олд Траффорд".

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В этом сезоне Бруно Фернандеш сыграл 57 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 20 голевых передач.