Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срок на раздумья – 2 дня. Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану Манчестер Юнайтед
Сумасшедшие средства
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану "Манчестер Юнайтед".
Бен Джейкобс сообщил, что "Аль-Хиляль" сделал окончательное предложение Бруно Фернандешу на сумму около 700 тыс фунтов в неделю плюс существенные бонусы.
Саудовский клуб не отказывался от планов заполучить футболиста и хочет получить ответ к четвергу. В противном случае, клуб переключится на другие цели. Команда намерена усилиться именитыми футболистами к началу Клубного Чемпионата мира.
"Манчестер Юнайтед" не намерен продавать футболиста и ещё не получал официальных предложений. В клубе уверены, что он останется на "Олд Траффорд".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Бруно Фернандеш сыграл 57 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 20 голевых передач.
Популярное сейчас
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- “Днепряне” при делах. Финалисты Лиги Европы-2015, которые до сих пор в профессии
- Туран подписал контракт с Шахтером - Романо
- После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены