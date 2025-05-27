  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Срок на раздумья – 2 дня. Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану Манчестер Юнайтед

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срок на раздумья – 2 дня. Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану Манчестер Юнайтед

Англия

Сумасшедшие средства

Срок на раздумья – 2 дня. Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист назвал предложение саудовского клуба капитану "Манчестер Юнайтед".

Бен Джейкобс сообщил, что "Аль-Хиляль" сделал окончательное предложение Бруно Фернандешу на сумму около 700 тыс фунтов в неделю плюс существенные бонусы.

Саудовский клуб не отказывался от планов заполучить футболиста и хочет получить ответ к четвергу. В противном случае, клуб переключится на другие цели. Команда намерена усилиться именитыми футболистами к началу Клубного Чемпионата мира.

"Манчестер Юнайтед" не намерен продавать футболиста и ещё не получал официальных предложений. В клубе уверены, что он останется на "Олд Траффорд".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Бруно Фернандеш сыграл 57 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 20 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль заинтересован в подписании звезды РБ Лейпциг
yellow-arrow
"Это преимущество". Аморим высказался о том, что МЮ не сыграет в еврокубках в следующем сезоне
yellow-arrow
Антони - об ужасном периоде в Англии: Я мог не есть ничего целый день, я не был счастлив
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Give Me Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости