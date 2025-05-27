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Ливерпуль заинтересован в подписании звезды РБ Лейпциг
Его трансфер может стать усилением для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Ливерпуль заинтересован в подписании звезды "РБ Лейпциг".
Как сообщил журналист Руди Галетти для издания TEAMtalk, недавно мерсисайдцы обратились к немецкому клубу, чтобы собрать необходимую информацию об их ключевом центральном защитнике Кастелло Лукеба. Главный тренер "красных" Арне Слот является поклонником 22-летнего француза. Сейчас клубы не ведут переговоры о его трансфере.
Среди заинтересованных клубов в подписании Лукеба называют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".
Ранее сообщалось о том, что в его контракте, который действует до конца июня 2029 года, прописана клаусула в размере 90 миллионов евро. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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В этом сезоне Кастелло Лукеба провел 31 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.
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