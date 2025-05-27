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Капитан Ливерпуля о нападающем клуба: Мы чувствуем, что можем ещё многое дать команде
Их сотрудничество одно из лучших
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" высказался о нападающем клуба.
Вирджил Ван Дейк похвалил Салаха за его форму и игру. По словам нидерландца, у нападающего был потрясающий сезон и он заслуживает выиграть Золотой мяч.
"Невероятные цифры. Он фантастический игрок. Я очень рад, что мы с Мо подписали контракт ещё на два года. Мы чувствуем, что можем ещё многое дать команде. У Мо был потрясающий сезон. Он заслуживает аплодисментов.
Если он выиграет "Золотой мяч", то, думаю, никто не будет спорить. Может быть, нам стоит поехать в Париж вместе!", - заявил Ван Дейк.
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В этом сезоне Салах повторил достижение Алана Ширера и Энди Коула сделав 47 результативных действий в сезоне в АПЛ. На его счету 29 голов и 18 ассистов.
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