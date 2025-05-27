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Трансфер звездного форварда из Бундеслиги обойдется Челси в 100 миллионов евро

Англия

Лондонский топ-клуб стремится усилить свою атаку

Трансфер звездного форварда из Бундеслиги обойдется Челси в 100 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трансфер звездного форварда из Бундеслиги обойдется "Челси" в 100 миллионов евро.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "синих" намерено усилить состав своей команды перед следующим сезоном, ведь они возвращаются в Лигу чемпионов. Одной из главных целей лондонского клуба является трансфер нападающего франкфуртского "Айнтрахта" Уго Экитике, стоимость которого оценивается в почти 100 миллионов евро.

Известно, что "Челси" рассматривает вариант с подписанием Лиама Делапа из "Ипсвича" или Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".

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В этом сезоне 22-летний Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах, став одним из самых желанных нападающих в Европе. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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