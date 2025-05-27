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Перспективным вратарем Брайтона заинтересовались чемпионы Испании
Каталонский гранд ищет нового голкипера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективным вратарем "Брайтона" заинтересовался действующий чемпион Испании — "Барселона".
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Санти Ауны, представители "сине-гранатовых" хотят подписать этим летом нового голкипера, а одним из главных кандидатов в их списке целей на лето является Барт Вербрюгген.
Интерес "Барселоны" к нидерландскому голкиперу возникает на фоне неопределенности насчет будущего Марка-Андре тер Штегена и Войцеха Щенсного, которым сейчас 33 и 35 лет соответственно. Клуб начинает рассматривать варианты на будущее и планирует состав на следующий сезон. Еще одним из вариантов на позицию вратаря является Хоан Гарсия из "Эспаньола".
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В этом сезоне Барт Вербрюгген провел 9 "сухих" матчей в 40 поединках за "Брайтон" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нидерландского вратаря в 25 миллионов евро.
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