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Опытный полузащитник Арсенала попрощался с клубом
С любовью и уважением (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Жоржиньо в своих социальных сетях сообщил о своем уходе из лондонского "Арсенала".
"С любовью и уважением", - коротко написал 33-летний футболист в Instagram.
Жоржиньо присоединился к "канонирам" в 2023 году, перейдя из "Челси". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
Опытный хавбек также выступал за "Верону" и "Наполи".
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