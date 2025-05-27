Опытный полузащитник Арсенала попрощался с клубом

Полузащитник Жоржиньо в своих социальных сетях сообщил о своем уходе из лондонского "Арсенала".

"С любовью и уважением", - коротко написал 33-летний футболист в Instagram.

Жоржиньо присоединился к "канонирам" в 2023 году, перейдя из "Челси". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Опытный хавбек также выступал за "Верону" и "Наполи".