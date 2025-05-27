  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Опытный полузащитник Арсенала попрощался с клубом

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опытный полузащитник Арсенала попрощался с клубом

Англия

С любовью и уважением (с)

Опытный полузащитник Арсенала попрощался с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Жоржиньо в своих социальных сетях сообщил о своем уходе из лондонского "Арсенала".

"С любовью и уважением", - коротко написал 33-летний футболист в Instagram.

Жоржиньо присоединился к "канонирам" в 2023 году, перейдя из "Челси". В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Опытный хавбек также выступал за "Верону" и "Наполи".

Читайте такжеАрсенал заинтересован в услугах звезды Атлетико Мадрид
По теме
yellow-arrow
Перспективным вратарем Брайтона заинтересовались чемпионы Испании
yellow-arrow
Трансфер звездного форварда из Бундеслиги обойдется Челси в 100 миллионов евро
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля о нападающем клуба: Мы чувствуем, что можем ещё многое дать команде
Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости