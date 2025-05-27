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Тренер Бетиса - об Антони: Он показал себя, но оставить его будет непросто

Англия

Пеллегрини высказался об игроке арендованного в МЮ

Тренер Бетиса - об Антони: Он показал себя, но оставить его будет непросто

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал выступление бразильского вингера Антони, который провел сезон в испанском клубе на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

"Антони жаждал мести - и показал себя. Мы хотели бы оставить его у нас, но это непросто, когда ты платишь 100 миллионов евро за игрока.

Антони - великолепный футболист, и это был хороший сезон в "Бетисе". Ему удалось поднять свою карьеру на новый уровень в нашей команде", - сказал Пеллегрини.

Антони в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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