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Тоттенхэму предложили подписать одного из лидеров Баварии

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Тоттенхэму предложили подписать одного из лидеров Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэму" предложили подписать нападающего "Баварии" Лероя Сане на правах свободного агента. Контракт 29-летнего вингера с чемпионами Бундеслиги истекает в конце июня. "Бавария" не смогла договориться с Сане о продлении соглашения, хотя предложила ему новый трехлетний контракт с понижением зарплаты. Поэтому "Тоттенхэм" был проинформирован о возможности трансфера.

Между "Тоттенхэмом" и "Баварией" сложились хорошие рабочие отношения – летом 2023-го "шпоры" отпустили в Мюнхен Харри Кейна и Эрика Дайера (последний, правда, перешел как свободный агент), а этой зимой "шпоры" арендовали у немцев Матиса Теля.

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Впрочем, финансовые запросы игрока могут осложнить дело. Сейчас самую высокую зарплату в "Тоттенхэме" получает Сон Хын Мин – 190 тысяч фунтов в неделю, тогда как последнее предложение "Баварии" по зарплате Сане составляло около 160 тысяч (без учета бонусов). "Тоттенхэм" теоретически может позволить себе такую сумму, хотя возраст игрока тоже будет учтен при принятии решения.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Сане провел 45 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 6 ассистов.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Алексей Полищук
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