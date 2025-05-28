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Ливерпуль вступил в борьбу с Челси за талантливого нападающего из Бундеслиги

Англия

Мерсисайдцы готовы конкурировать с лондонцами за подписание форварда

Ливерпуль вступил в борьбу с Челси за талантливого нападающего из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" вступил в борьбу с "Челси" за талантливого нападающего из Бундеслиги.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport Germany, следующей важной целью из чемпионата Германии после Джереми Фримпонга и Флориана Виртца из "Байера" для мерсисайдского клуба является Уго Экитике, играющий за франкфуртский "Айнтрахт". Сейчас они серьезно соревнуются с "синими" за его подписание этим летом.

Отмечается, что переговоры между клубами уже состоялись. Тренер "Ливерпуля" Арне Слот и спортивный директор клуба Майкл Эдвардс заинтересованы в подписании 22-летнего французского нападающего. "Айнтрахт" еще не получал предложения, но они будут требовать не менее 100 миллионов евро за своего игрока.

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В этом сезоне Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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