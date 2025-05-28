Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль вступил в борьбу с Челси за талантливого нападающего из Бундеслиги
Мерсисайдцы готовы конкурировать с лондонцами за подписание форварда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" вступил в борьбу с "Челси" за талантливого нападающего из Бундеслиги.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport Germany, следующей важной целью из чемпионата Германии после Джереми Фримпонга и Флориана Виртца из "Байера" для мерсисайдского клуба является Уго Экитике, играющий за франкфуртский "Айнтрахт". Сейчас они серьезно соревнуются с "синими" за его подписание этим летом.
Отмечается, что переговоры между клубами уже состоялись. Тренер "Ливерпуля" Арне Слот и спортивный директор клуба Майкл Эдвардс заинтересованы в подписании 22-летнего французского нападающего. "Айнтрахт" еще не получал предложения, но они будут требовать не менее 100 миллионов евро за своего игрока.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины
- Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Президент Баварии рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой