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Защитник Челси может продолжить карьеру во французском чемпионате

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Защитник Челси может продолжить карьеру во французском чемпионате

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" сделал подписание центрального защитника одним из своих главных приоритетов этого лета. Во время поисков клуб уже связывали с несколькими громкими именами, в частности Эмериком Ляпортом и Факундо Мединой.

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Однако, как сообщает L'Équipe, еще одним вариантом для французского клуба может стать Бенуа Бадиашиле из "Челси". СМИ утверждают, что "Марсель" действительно заинтересован в бывшем игроке "Монако", который и сам может рассматривать переход как выход из неприятной ситуации, ведь после переезда в АПЛ Бадиашиле так и не смог закрепиться в составе "синих".

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Добавим, что в этом сезоне Бадиашиле провел 19 матчей за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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