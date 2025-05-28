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Тренер Ливерпуля поблагодарил всех за поддержку клуба и фанатов после инцидента на праздничном параде
Важные слова от наставника мерсисайдцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил благодарность всем за поддержку клуба и болельщиков, которые пострадали во время инцидента на праздновании чемпионства мерсисайдцев в Английской Премьер-лиге.
"Как вы знаете, во время чемпионского парада в Ливерпуле произошел ужасный инцидент, во время которого пострадало много людей. Эта ситуация показала, что футбольное сообщество способно объединиться ради поддержки. Футбол есть и будет игрой, которая построена на соперничестве, но этот вид спорта может стать источником товарищества.
Я хотел бы поблагодарить службы экстренной помощи и другие органы власти Ливерпуля, которые сразу пришли на помощь после инцидента. Спасибо всем, кто не остался в стороне от этой ситуации".
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Напомним, что во время празднования чемпионства "Ливерпуля" в городе произошел ужасный инцидент, когда автомобиль въехал в толпу, в результате которого пострадали более 50 человек, а 11 из них все еще остаются в больницах.
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