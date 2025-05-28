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Легенда Арсенала говорит, что понимает недовольство людей ввиду отсутствия трофеев
Я не говорю, что я разочарован, но...
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оказался под шквалом критики из-за нехватки трофеев. Последний крупный трофей, Кубок Англии, команда выиграла ещё в 2020 году. И легендарный бывший нападающий "канониров" Тьерри Анри говорит, что понимает недовольство людей по этому поводу.
"Я понимаю, что в самом начале, когда ты приходишь и это ещё не твоя команда, тебе нужно как минимум три-четыре трансферных окна, чтобы изменить всё, что хочешь. Это требует времени, и тренеру нужно дать это время, чтобы он смог реализовать свои идеи.
Сейчас, за последние три года, "Арсенал" оказался в ситуации, когда должен был выиграть хотя бы один трофей или выйти в финал. "Манчестер Юнайтед" сыграл в пяти финалах за последние пять лет — тот самый "Юнайтед", над которым все смеются. А "Арсенал" за последние три года построения команды ни разу не вышел в финал. Так что я понимаю людей, которые спрашивают: "Разве не пора уже бороться за трофеи?".
Я не говорю, что разочарован в "Арсенале", но вполне естественно, что сейчас люди задают вопросы о том, что делает команда", — сказал Анри.
Добавим, что "Арсенал" уже три сезона подряд завершает сезон АПЛ с серебряными медалями.
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