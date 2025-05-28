Ассистент Арне Слота может возглавить известный клуб 

"Аякс" близок к назначению нового главного тренера после драматического ухода Франческо Фариоли. Как сообщает Фабрицио Романо, амстердамский клуб ведет финальные переговоры относительно Джона Хейтинга.

Бывший игрок и тренер "Аякса" сейчас работает ассистентом Арне Слота в "Ливерпуле", но английский клуб уже предоставил ему разрешение на переговоры с "Аяксом".

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В "Ливерпуле" якобы уже ищут ему замену, ведь возвращение Хейтинга в Амстердам продвигается быстро. Изначально "Аякс" рассчитывал на возвращение Эрика тен Гага, но тот выбрал "Байер".

Напомним, что "Аякс" потерял чемпионский титул Эредивизи в самой концовке сезона.