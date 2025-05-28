Известны претенденты на приз автору лучшего гола сезона в АПЛ

Известны претенденты на приз автору лучшего гола сезона 2024/25 в Английской Премьер-лиге.

Десять разных футболистов будут соревноваться за эту индивидуальную награду, а победителя будут определять болельщики в опросе на официальном сайте АПЛ. Результаты голосования будут опубликованы в субботу, 31-го мая.

Список из десяти лучших голов сезона:

Коул Палмер ("Вулверхэмптон" 2:6 "Челси")

Джон Дуран ("Астон Вилла" 3:2 "Эвертон")

Николас Джексон ("Челси" 2:1 "Ньюкасл")

Гарри Уилсон ("Фулхэм" 2:1 "Брентфорд")

Александер Исак ("Ньюкасл" 3:3 "Ливерпуль")

Дэвид Брукс ("Борнмут" 1:0 "Эвертон")

Каору Митома ("Брайтон" 3:0 "Челси")

Йенс Каюсте ("Ипсвич" 2:4 "Ноттингем Форест")

Карлос Балеба ("Брайтон" 3:2 "Вест Хэм")

Омар Мармуш ("Манчестер Сити" 3:1 "Борнмут")

Enjoy the ???? Guinness Goal of the Season contenders and vote for your favourite! ???? — Premier League (@premierleague) May 28, 2025

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Напомним, что главные награды сезона в АПЛ получили представители «Ливерпуля»: Мохамед Салах (лучший игрок), Райан Гравенберх (лучший молодой игрок) и Арне Слот (лучший тренер).