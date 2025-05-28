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Испанская звезда готовится пройти медосмотр перед переходом в гранд АПЛ

Англия
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Испанская звезда готовится пройти медосмотр перед переходом в гранд АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Сами Мокбель, полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди в ближайшее время должен пройти медицинское обследование перед завершением своего перехода в "Арсенал".

Как подтвердили BBC Sport информированные источники, все необходимые документы по переходу испанца на "Эмирейтс" уже подписаны – соглашение находится на финальной стадии. Переход зависит от успешного прохождения медосмотра, который сейчас организует лондонский клуб.

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Поскольку бумаги уже оформлены, все стороны спокойно относятся к срокам прохождения медосмотра, однако намерены быстро завершить формальные процедуры. Как только 26-летний футболист пройдет медицинское обследование, "Арсенал" сможет официально объявить о трансфере Субименди, в контракте которого прописана клаусула в размере 51 миллиона фунтов. Все детали платежей между "Сосьедадом" и "Арсеналом" уже согласованы.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Субименди провел 48 матчей за "Сосьедад", забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Субименди
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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