Самая молодая команда в истории турнира. Челси установил уникальный рекорд в АПЛ

Лондонский "Челси" установил уникальный рекорд в истории Английской Премьер-лиги в сезоне 2024/25.

Согласно данным авторитетного статистического портала Opta Analyst, средний возраст стартового состава "Челси" в АПЛ в этом сезоне составил всего 24 года и 36 дней, что является самым низким показателем в истории турнира в течение одной кампании.

Также отметим, что "синие" стали первой командой в истории АПЛ, за которую на протяжении всего сезона на поле не вышел ни один футболист старше 27 лет. Самыми возрастными игроками "Челси" в этом сезоне были Кристофер Нкунку и Роберт Санчес, которым исполнилось 27 лет в ноябре прошлого года.

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Этот сезон в АПЛ команда Энцо Марески закончила на четвертом месте, что позволило "Челси" вернуться к участию в Лиге чемпионов впервые с сезона 2022/23.